Salihli’de polis haftası coşkusu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tük Polis Teşkilatı 177. yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda program düzenlendi. Programa protokol ve emniyet mensupları ile davetliler büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan “Türk Halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı 177.yaşını kutluyoruz. Toplumda huzuru ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanunun hakimiyetini, devletin otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri üstlenen Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir” diye konuştu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden bu kutsal görevi ifa eden başta Salihli Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere tüm Emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.

“Polis Teşkilatımız vatandaşımızın güven ve huzur kapısıdır” diyen Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam “Polis Teşkilatımız, 177 yıldan beri bilgi ve tecrübesiyle, hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla görevini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Emniyet teşkilatımızın kahraman mensupları, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur içerisinde yaşaması, can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden, her türlü şartta büyük bir özveriyle görevlerini icra etmektedir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamlılığını kendine ilke edinen, 177 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır” dedi. Kaymakam Sağlam “Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

Şehit ve gazilerin fotoğraflarının sergilendiği programda halk oyunları ekibi gösterilerinin yanı sıra polis çocukları tarafından şiirler okundu. Program Merkez Anadolu Lisesi korosunun müzik dinletisi ile son buldu.

Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan’ın yanı sıra emniyet personeli, eşleri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.