Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Antalya'da 9 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Yunusemre Belediyesporlu wushucuları ödüllendirdi.

Yunusemre Belediyesporlu wushucular, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonasında 8 altın, 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mavi Beyazlı kulübün şampiyon wushucuları Afra Betül, Muhammet Talha, Muhammet Ömer, Muhammet Ali Çetinkaya kardeşler ile Sümeyye Akbaş'ı makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Tüm ekibi kutlayan Başkan Çerçi, Türk sporuna donanımlı gençler yetiştirdiklerini söyledi. Elde edilen başarıların Manisa'yı gururlandırdığını belirten Çerçi, "Antalya'da şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek milli takıma seçilen wushucularımızı yürekten kutluyorum. Spora yaptığımız yatırımlarla ulusal ve uluslararası çapta madalyalar elde ediyoruz. Birçok dalda başarı oranının arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizi parlak bir geleceğe taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyarette Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Asbaşkan Cengiz Şişmanlar ve Ferdi Branşlar Sorumlusu Güliz Onater de yer aldı.

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