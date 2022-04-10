Türk Polisi 177 yaşında

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik Anıtına Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çelenk sunumu yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy tarafından yapılan çelenk sunumunun ardından Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı emekli emniyet müdürü Ali Rıza Öztürk tarafından da çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından meydandaki tören sona erdi.

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