MASKİ’nin sürücü ve operatörleri eğitimden geçti

MASKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli ve daha hızlı hizmet üretmek adına personeline yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde, Kırkağaç ilçesinde sürücü ve iş makinesi operatörlerine eğitim verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalarda daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına çalışanlarına eğitim vermeye devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Kanalizasyon Daire Başkanlığından üst yapı bakım onarım ustası ve İçme Suyu Daire Başkanlığından bir adet operatör ile Kırkağaç ilçesinde görev yapan personellerine “Kullanıcı seviyesi bakım eğitimi” verdi.

Eğitim çerçevesinde iş makinelerini kullanıcılarına ve araç sürücülerine yönelik verilen eğitimlerin verimli geçtiğini ifade eden MASKİ Genel Müdür yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak personelimizin çalıştıkları iş dallarında daha bilgili olmalarını sağlamak adına kurum içi eğitimlerimize devam ediyoruz. İş makinelerinin operatör ile araç sürücülerine yönelik verdiğimiz bu eğitimle sahadaki çalışmalar daha hızlı ve daha kaliteli olacak” dedi.

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