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Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0

İHA

Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 20 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
21.dakikada Erhan’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hakan’ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
22. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Fofana’nın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Hasan’ın müsait pozisyonda yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’da kaldı.
35. dakikada Fofana ile paslaşarak ceza sahasına giren Tomane’nin penaltı noktasına doğru çıkardığı pas bir kez daha kaleci Birkan’ın ellerinde kaldı.
39. dakikada Hakan’ın rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra çıkardığı pas savunmaya çarpıp Okan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası yakınlarından düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ın solundan filelerle buluştu. 10
42. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası içi sol çaprazda Fofana’nın önünde kaldı. Fofana’nın bu noktadan sert vuruşunda kaleci Birkan’ın da müdahalesiyle top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
53.dakikada Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Fofana’nın yerden çıkardığı pas altıpas içerisinde kaleci Birkan’ın ellerinden sekti. Boşta kalan topa hareketlenen Tomane’den önce savunmada Sadi araya girerek, meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
64. dakikada Ngandu’nun sol kanattan ortaladığı topu arka direkte Yasin kafayla daha müsait pozisyondaki arkadaşı Savicevic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
66. dakikada Erhan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top kaleci Nurullah’ın ellerinin yanından ağlarla buluştu. 20
84. dakikada Alaaddin'in sağ kanattan ortaladığı topa altıpas üzerinde Yasin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
89. dakikada Yasin'in Manisa FK ceza yayının yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen topu kaleci Birkan son anda direk dibinde kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Şengül xx, Emir Eray Eyisoy xx
Manisa FK: Birkan xxx, Muhamet Taha xx, Landre xx, Sadi xx, Çağrı xx, Yasin Pehlivan xx (Kouter dk. 74 xx), Gakpa xx (Anıl dk. 90+1 ?), Hakan Barış xxx, Erhan xxx (Arda dk. 90+1 ?), Selim xx (Diallo dk. 46 xx), Ozegovic xx (Okan dk. 29 xxx)
Yedekler: Samet, Andre Sousa, Yiğit, Özgür, Bedirhan
Teknik Direktör: Turgay Altay
Samsunspor: Nurullah x, Alaaddin x, Yunus Emre x (Bateau dk. 78 x), Osman x, Soner x, Hasan x (Erald dk. 81 ?), Berk x (Savicevic dk. 55 x), Yasin Öztekin x, Tallo x (Cihan dk. 46 x), Fofana xx (Ngandu dk.55 x), Tomane x
Yedekler: Aykut, Ali, Hüseyin, Ensar, Polat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Okan (dk. 39), Erhan (dk. 66) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Berk, Osman, Yasin Öztekin, Soner (Samsunspor), Okan (Manisa FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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