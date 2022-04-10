Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 2-0 



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Mehmet Şengül (xxx), Emir Eray Eyisoy (xxx)

MANİSA FUTBOL KULUBÜ: Birkan (xxx) Muhammet Taha (xxx), Landre (xxx), Sadi (xx), Çağrı (xxx), Hakan (xxx), Gakpa (xxx) (Dk. 90+1 Anıl), Yasin (xxx) (Dk. 74 Kouter xx), Selim (xx) (Dk. 46 Diallo xx), Erhan (xxx) (90+1 Arda), Ozegovic (x) (Dk. 29 Okan xxx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (x) Alaaddin (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 78 Bateau x), Osman (xx), Soner (x), Hasan (x) (Dk. 81 Eraldo x), Berk (x) (Dk. 55 Savicevic x), Yasin (xx), Tallo (x) (Dk. 46 Cihan xx), Fofana (x) (Dk. 55 Ngandu x), Tomane (xx)

GOLLER: Dk. 39 Okan, Dk. 66 Erhan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Okan (Manisa FK), Berk, Osman, Yasin, Soner (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, evinde Yılport Samsunspor engelini aşıp 2'de 2 yaparken Play-Off yolunda umutlandı: 2-0. Siyah-beyazlılar 39'uncu dakikada Okan'la öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. Erhan 66'ncı dakikada sahneye çıkarak takımını rahatlattı. Manisa FK bu sonuçla 43 puana yükseldi, Samsunspor ise 42 puanda kaldı.

21´inci dakikada Erhan´ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hakan´ın sert şutu direğin üzerinden auta gitti.

22´nci dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Fofana´nın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Hasan´ın müsait pozisyonda yerden vuruşunda top kaleci Birkan´da kaldı.

35´inci dakikada Fofana ile paslaşarak ceza sahasına giren Tomane´nin penaltı noktasına doğru çıkardığı pas kaleci Birkan´ın ellerinde kaldı.

39´uncu dakikada Manisa FK öne geçti. Hakan´ın rakiplerinden tek tek sıyrıldıktan sonra çıkardığı pas savunmaya çarpıp Okan´ın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası yakınlarından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah´ın solundan filelerle buluştu: 1-0.

42´nci dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası içi sol çaprazda Fofana´nın önünde kaldı. Fofana´nın bu noktadan sert vuruşunda kaleci Birkan´ın da müdahalesiyle top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53´üncü dakikada Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Fofana´nın yerden çıkardığı pas kaleci Birkan´ın ellerinden sekti. Boşta kalan topa hareketlenen Tomane´den önce savunmada Sadi araya girerek, topu uzaklaştırdı.

64´üncü dakikada Ngandu´nun ortasında Savicevic kafasıyla topu indirdi, Cihan´ın gelişine şutu az farkla üstten auta çıktı.

66´ncı dakikada fark ikiye çıktı. Serbest vuruşta topun başına geçen Erhan´ın sağ çaprazdan ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

84´üncü dakikada Alaaddin´in sağ çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Yasin´in şutu üstten auta çıktı.

89´uncu dakikada ceza sahasın dışından Samsunspor´un kazandığı serbest vuruşta topun arkasına geçen Yasin´in şutunu kaleci Birkan, kornere çeldi.

Mücadele 2-0 Manisa Futbol Kulübü üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2022-04-10 15:35:14



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