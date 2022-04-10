Öner: “Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öner: “Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu”

İHA

Öner: “Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu”

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, MemurSen tarafından her ay düzenli olarak yapılan 'Açlıkyoksulluk' araştırmasının mart ayı sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açlık sınırının 4 bin 622 liraya yükseldiğini kaydeden Öner, yoksulluk sınırının ise 13 bin 465 TL olduğunu söyledi.
Mart ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 622,7 TL, yoksulluk sınırı ise 13 bin 465,8 TL olarak tespit edildiğini belirten MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, “Yapılan araştırmaya göre mart ayında şubat ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 11,2’lik bir artış yaşandı. Mart ayında şubat ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 21,15 artışla karnabahar, yüzde 20,56 artışla kuru soğan, yüzde 17,51 artışla marul, yüzde 17,1 artışla beyaz lahana, yüzde 16,36 artışla portakal; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 23,26 azalışla kabak, yüzde 9,91 azalışla domates, yüzde 8,73 azalışla ıspanak, yüzde 7,29 azalışla roka, yüzde 6,33 azalışla maydanoz madde fiyatlarında yaşandı.” dedi.

Ulaşım ve ısınma madde fiyatlarında artış yaşandı
Mart ayında şubat ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 7,41’lik bir artış gözlendiğini vurgulayan Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 32,67 artışla benzin, yüzde 24,41 artışla benzin fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,48 azalışla araçların tamir ve bakımına ödenen ücretlerde düşüş olduğu tespit edildi. Mart ayında şubat ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 13,14’lük bir artış gözlenirken; barınma madde fiyatlarında ise yüzde 1,92’lik bir artış oldu. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 3,85’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,13 artışla fayans, yüzde 5,47 artışla badana ve boya malzemeleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 4,8’lik bir artış oldu. Eğitimkültür madde fiyatlarında şubat ayına göre değişimin yüzde 17,59 artışla yurtiçi hafta sonu turları, yüzde 13,65 artışla okul defteri, yüzde 12,99 artışla müzik aletleri madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür madde fiyatlarında şubat ayına göre yüzde 1,14 azalışla televizyon, yüzde 0,17 azalışla bilgisayar ekipmanları fiyatlarında değişim gözlemlendi. Mart ayında şubat ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,58’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,14 artışla telefon ekipmanları, yüzde 6,87 artışla telefon onarımı madde fiyatlarında olduğu gözlendi.”

Aydınlanma madde fiyatında düşüş yaşandı
Mart ayında şubat ayına göre aydınlanma madde fiyatında yüzde 9,7’lik bir düşüş gözlemlendiğini kaydeden Öner açıklamasını şöyle tamamladı: “Mart ayında şubat ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 3,63’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 16,65 artışla ilaçlar, yüzde 4,68 artışla tansiyon aleti fiyatlarında olduğu tespit edildi. Mart ayında şubat ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 2,54’lük bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 10,71 artışla gömlek, yüzde 8,14 artışla pantolon, yüzde 7,15 artışla spor ayakkabısı, yüzde 6,95 artışla çorap madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında yüzde 7,89 azalışla kazak, yüzde 6,33 azalışla hırka, yüzde 5,43 azalışla kaban, yüzde 4,66 azalışla mont maddelerinde düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 3,77’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında şubat ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 8,38 artışla bebek bezi, yüzde 5,58 artışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında şubat ayına göre yüzde 2,17 azalışla deodorantlar madde fiyatlarında değişim gözlemlendi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor - Ergene Velimeşespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Ergene Velimeşespor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 2-0 
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 2-0 
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0
Manisa FK - Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
MASKİ’nin sürücü ve operatörleri eğitimden geçti
YEREL HABERLER MASKİ’nin sürücü ve operatörleri eğitimden geçti
Türk Polisi 177 yaşında
YEREL HABERLER Türk Polisi 177 yaşında
Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Efendioğlu: "Bu şehirde birileri aç uyursa vebali hepimizindir"
YEREL HABERLER Efendioğlu: "Bu şehirde birileri aç uyursa vebali ...
Esnaf ve öğrencilerden polislere çiçekli kutlama
YEREL HABERLER Esnaf ve öğrencilerden polislere çiçekli kutlama
Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi
Alaşehir’de Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Alaşehir’de Polis Haftası kutlandı
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
YEREL HABERLER AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
Marmara Gölü'nü izinsiz kullanan muhtardan açıklama Tekelioğlu Muhtarı Selim Selvioğlu: “Amacımız, 2 kardeşimize gelir sağlamaktı”
YEREL HABERLER Marmara Gölü'nü izinsiz kullanan muhtardan ...
Ege Cup’ta Manisaspor rüzgarı
YEREL HABERLER Ege Cup’ta Manisaspor rüzgarı
'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem (2)
YEREL HABERLER 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl ...
Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla ...
Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem
YEREL HABERLER Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem
'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem
YEREL HABERLER 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl ...
Salihli’de polis haftası coşkusu
YEREL HABERLER Salihli’de polis haftası coşkusu
Turgutluspor isyanda
YEREL HABERLER Turgutluspor isyanda
AK Parti'li Özkan ve Başkan Tulup'tan kazada yaralanan işçilere ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti'li Özkan ve Başkan Tulup'tan kazada ...
Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Manisa FK evinde Samsunspor'la oynayacak
DSÖ yeni pandemi için uyardı, vatandaşlara da görev düşüyor Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni pandeminin sinek ve kene gibi taşıyıcılarla bulaşabileceğini açıklaması üzerine çalışmalar hızlandırıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce: "Kendi sineğimizi kendimiz üretmeyelim"
YEREL HABERLER DSÖ yeni pandemi için uyardı, vatandaşlara da görev ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.