Genel Müdür Aslay’dan 450 milyonluk yatırım müjdesi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Genel Müdür Aslay, mahalleliye Yağcılar Mahallesini de kapsayan 450 milyonluk altyapı yatırımının müjdesini verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek Yağcılar'ın çehresini değiştirecek olan çalışmanın müjdesini verdi. İftardan sonra yapılan mahalle ziyaretine MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yunusemre Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemal Kutlar, Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



Büyükşehir tarihinin en büyük yatırımı

Mahalleliye projenin detayları hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla hazırlanan projemiz en kısa sürede hayırlısı ile başlayacak. Bu projemiz Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 450 milyonluk büyük bir ihale olacak. Söz konusu yapılacak olan çalışmaları tekniğine uygun ve atıksu arıtma tesisine gidecek şekilde projelendirdik. Projemiz arıtma tesisi ile birlikte yapılarak 100 sene arkamıza bakmayacak altyapı haline getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Muradiye, Karaali, Evrenos, Akgedik, Yağcılar ve Üniversitenin tamamının atık suyu arıtılacak” dedi.



Yağcılar Mahallesinin maliyeti 45 milyon

Yağcılar mahallesini de kapsayan projenin maliyeti hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Aslay, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hedefimiz gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı elimizden geldiğince daha iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. 1088 mahallenin altyapısını ve üst yapısını yapmak büyük bedeller gerektiriyor. Bu bedelleri de bulabilmek kolay olmuyor. MASKİ olarak ne kadar altyapı ve üstyapı yapabilirsek çok mutlu oluyoruz. Yapılacak olan 450 milyonluk altyapı projesinin içerisinde Yağcılar'ın maliyeti 45 milyon lira. Yağcılar çok şanslı bir mahalle Allah’ın izniyle kısa süre içerisinde de çalışmalar başlayacak” dedi.



“Cengiz Başkanımızı Mahallemizde misafir etmek istiyoruz”

Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz, “Şimdiye kadar duymadığımız hizmetlerin yapılacağını öğrendik ve çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. MASKİ’den çok memnunuz en ufak bir problemimizde bizlere bir telefon kadar yakınlar. Sağ olsunlar bugünde mahallemize kadar gelerek projelerini anlattılar. Bunun yanında mahalleli olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ü mahallemizde misafir etmek istiyoruz” dedi. Basında çıkan haberler ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Muhtar Türkyılmaz, “Mahallemiz ile MASKİ’yi karşı karşıya getiren haberler tamamen asılsız haberlerdir. Tamamen saptırılmıştır. Söylenmeyen sözleri bizim ağzımızdan çıkmış gibi yayınlamışlar” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz’a Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri takdim edildi.

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