Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-0

DHA

Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-0


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Metin Yalçın (xx), Emre Demirel (xx)
TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Özgür (xx), Emre (xxx), Mutlu Aksu (x) (Dk. 59 Muhammet Haşim xx), Hakan (x) (Dk. 76 Erkan xx), Ekrem (x) (Dk. 66 Mustafa xxx), Ahmet (xx), Haşim Arda (xxx), Ali (x) (Dk. 76 Sinan xxx), Recep (xx), Hamit (x) (Dk. 59 Serhat xxx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Kurtuluş (xx) Savaş (xx), Muhammet Mahmut (x) (Dk. 81 Sinan x), Emrah (x), Oğuzhan Yazıcı (xx), Mete Han (xx), İbrahim Fatih (xx) (Dk. 71 Oğuzhan Akgün x), Eser (xx) (Dk. 90 Mahmut Boz), Yakup (xx), Emre Can (xx) (Dk. 71 Burhan x), Yasin (xx)
GOL: Dk. 78 Sinan (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Muhammet Mahmut, Savaş (Ergene Velimeşe), Özgür, Serhat, Emre (Turgutluspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+4 Savaş (Ergene Velimeşe), Dk. 90+4 Berkant (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Recep (Turgutluspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, evinde Ergene Velimeşespor'u tek golle yenerek son 4 hafta öncesi umutlandı: 1-0.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede ev sahibine hayati öneme sahip 3 puanı getiren golü 78'inci dakikada Sinan attı. Sinan, Erkan'ın ortasında Recep'in kafayla aşırttığı topu arka direkte ağlarla buluşturdu. Maçın gergin geçen son anlarında saha karıştı. Futbolcular birbirine girerken, Turgutluspor'dan Recep ile yedek kulübesindeki Berkant, konuk ekipten de Savaş direkt kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 34'e çıkaran Turgutluspor, son 4 maça kurtuluş hattının 1 puan gerisinde girdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2022-04-10 17:18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK - Samsunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Manisa FK - Samsunspor maçının ardından
Genel Müdür Aslay’dan 450 milyonluk yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Genel Müdür Aslay’dan 450 milyonluk yatırım müjdesi
Öner: “Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu”
YEREL HABERLER Öner: “Açlık sınırı 4 bin 622 lira oldu”
Turgutluspor - Ergene Velimeşespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Ergene Velimeşespor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 2-0 
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 2-0 
Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Samsunspor: 0
Manisa FK - Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
MASKİ’nin sürücü ve operatörleri eğitimden geçti
YEREL HABERLER MASKİ’nin sürücü ve operatörleri eğitimden geçti
Türk Polisi 177 yaşında
YEREL HABERLER Türk Polisi 177 yaşında
Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
YEREL HABERLER Kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Efendioğlu: "Bu şehirde birileri aç uyursa vebali hepimizindir"
YEREL HABERLER Efendioğlu: "Bu şehirde birileri aç uyursa vebali ...
Esnaf ve öğrencilerden polislere çiçekli kutlama
YEREL HABERLER Esnaf ve öğrencilerden polislere çiçekli kutlama
Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Türkiye şampiyonlarını ödüllendirdi
Alaşehir’de Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Alaşehir’de Polis Haftası kutlandı
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
YEREL HABERLER AK Parti Turgutlu'dan 2 bin kişilik teşkilat iftarı
Marmara Gölü'nü izinsiz kullanan muhtardan açıklama Tekelioğlu Muhtarı Selim Selvioğlu: “Amacımız, 2 kardeşimize gelir sağlamaktı”
YEREL HABERLER Marmara Gölü'nü izinsiz kullanan muhtardan ...
Ege Cup’ta Manisaspor rüzgarı
YEREL HABERLER Ege Cup’ta Manisaspor rüzgarı
'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem (2)
YEREL HABERLER 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl ...
Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz vatandaşlarla ...
Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem
YEREL HABERLER Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem
'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem
YEREL HABERLER 'Gölümüz kurtulsun' diyen muhtar hakkında göl ...
Salihli’de polis haftası coşkusu
YEREL HABERLER Salihli’de polis haftası coşkusu
Turgutluspor isyanda
YEREL HABERLER Turgutluspor isyanda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.