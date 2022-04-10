Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-0

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Metin Yalçın (xx), Emre Demirel (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Özgür (xx), Emre (xxx), Mutlu Aksu (x) (Dk. 59 Muhammet Haşim xx), Hakan (x) (Dk. 76 Erkan xx), Ekrem (x) (Dk. 66 Mustafa xxx), Ahmet (xx), Haşim Arda (xxx), Ali (x) (Dk. 76 Sinan xxx), Recep (xx), Hamit (x) (Dk. 59 Serhat xxx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Kurtuluş (xx) Savaş (xx), Muhammet Mahmut (x) (Dk. 81 Sinan x), Emrah (x), Oğuzhan Yazıcı (xx), Mete Han (xx), İbrahim Fatih (xx) (Dk. 71 Oğuzhan Akgün x), Eser (xx) (Dk. 90 Mahmut Boz), Yakup (xx), Emre Can (xx) (Dk. 71 Burhan x), Yasin (xx)

GOL: Dk. 78 Sinan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Muhammet Mahmut, Savaş (Ergene Velimeşe), Özgür, Serhat, Emre (Turgutluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+4 Savaş (Ergene Velimeşe), Dk. 90+4 Berkant (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Recep (Turgutluspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, evinde Ergene Velimeşespor'u tek golle yenerek son 4 hafta öncesi umutlandı: 1-0.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede ev sahibine hayati öneme sahip 3 puanı getiren golü 78'inci dakikada Sinan attı. Sinan, Erkan'ın ortasında Recep'in kafayla aşırttığı topu arka direkte ağlarla buluşturdu. Maçın gergin geçen son anlarında saha karıştı. Futbolcular birbirine girerken, Turgutluspor'dan Recep ile yedek kulübesindeki Berkant, konuk ekipten de Savaş direkt kırmızı kart gördü. Bu skorla puanını 34'e çıkaran Turgutluspor, son 4 maça kurtuluş hattının 1 puan gerisinde girdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-04-10 17:18:36



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