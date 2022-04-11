TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Ergene Velimeşe: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, Ligin 34. haftasında evinde Ergene Velimeşespor’u 10 mağlup etti.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu xx, Metin Yalçın xx, Emre Demirel xx
Turgutluspor: Fatih xx, Özgür xx, Emre xx, Mutlu x (Haşim Çoban dk. 59 xx), Hakan xx (Erkan dk. 77 x), Ahmet xx, Haşim Sarman xx, Ekrem xx (Emirhan dk. 66 x), Ali xx (Sinan dk. 77 xx), Recep x, Hamit xx (Serhat dk. 77 x)
Ergene Velimeşespor: Kurtuluş x, Emrah x, Metehan xx, İbrahim x (Oğuzhan dk. 72 x), Yakup xx, Emre x (Burhan dk. 72 x), Savaş xx, Oğuzhan xx, Yasin xx, Muhammet xx (Sinan dk. 81?), Eser x (Mahmut 90+2 ?)
Gol: Sinan dk. 78 (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: Özgür, Serhat, Emre (Turgutluspor), Muhammet (Ergene Velimeşe)
Kırmızı Kartlar: Recep (90+4), Berkan (90+4) (Turgutluspor), Savaş (90+4) (Ergene Velimeşe)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.