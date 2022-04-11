TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Ergene Velimeşe: 0

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Turgutluspor, Ligin 34. haftasında evinde Ergene Velimeşespor’u 10 mağlup etti.



Stat: 7 Eylül

Hakemler: Alper Akarsu xx, Metin Yalçın xx, Emre Demirel xx

Turgutluspor: Fatih xx, Özgür xx, Emre xx, Mutlu x (Haşim Çoban dk. 59 xx), Hakan xx (Erkan dk. 77 x), Ahmet xx, Haşim Sarman xx, Ekrem xx (Emirhan dk. 66 x), Ali xx (Sinan dk. 77 xx), Recep x, Hamit xx (Serhat dk. 77 x)

Ergene Velimeşespor: Kurtuluş x, Emrah x, Metehan xx, İbrahim x (Oğuzhan dk. 72 x), Yakup xx, Emre x (Burhan dk. 72 x), Savaş xx, Oğuzhan xx, Yasin xx, Muhammet xx (Sinan dk. 81?), Eser x (Mahmut 90+2 ?)

Gol: Sinan dk. 78 (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Özgür, Serhat, Emre (Turgutluspor), Muhammet (Ergene Velimeşe)

Kırmızı Kartlar: Recep (90+4), Berkan (90+4) (Turgutluspor), Savaş (90+4) (Ergene Velimeşe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.