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Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı Manisa’da 16 milyon TL’lik bir yatırımla temeli atılan binanın 1 yıl içinde bitirilmesi bekleniyor

İHA

Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı Manisa’da 16 milyon TL’lik bir yatırımla temeli atılan binanın 1 yıl içinde bitirilmesi bekleniyor

Şehzadeler Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesinin temeli yağmur altında edilen dualarla atıldı. 16 milyon TL’ye mal olacak olan kompleks binada yer alacak olan kütüphane okulların açık olduğu dönemlerde 24 saat boyunca hizmet verecek.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eski adliye lojmanlarının olduğu alanda Şehzadeler Belediyesi Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi yükselecek. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak olan binanın bir yıl içinde bitirilmesi bekleniyor.
Temel atma törenine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, ilçe milli eğitim müdürleri, Yunusemre ve Şehzadeler belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda davetli katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Binamız bodrum kat dahil 4 kattan oluşuyor. Toplam kapalı inşaat alanı 2286 metrekaredir. Binamızın bodrum katında, enerji odası, elektronik ve haberleşme odası, modüler su deposu, kazan dairesi ve diğer teknik birimleri bulunduran 103 metrekarelik teknik bölüm gerek arşiv, gerekse depolama hizmeti görecek olan 340 metrekarelik depo bulunacaktır. Zemin kat toplam 577 metrekarelik bir alandan oluşacak ve burada 444 metrekarelik Millet Kütüphanemiz yer alacaktır. Kitap okumak isteyen vatandaşlarımız, ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz, araştırmacılarımız buradan istifade edebilecek ve Millet Kütüphanemiz okulların açık olduğu dönemde 24 saat halkımıza hizmet verecek. Bu katta ayrıca yer alacak ikram alanında Millet Kütüphanesi’nden istifade eden, vatandaşlarımıza belli saatlerde çorba ve çay servisi de ücretsiz olarak yapılacak. Binamızın 1. katı gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Burada 10 sınıfımız ve atölyelerimiz yer alacak. Tesisimizde, ülkemizin bütün dünyaya örnek olan milli teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda, gençlerimizin teknolojik bilimsel çalışmalar konusunda, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak atölyelerimiz kurulacak.” diyerek binanın 16 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti.
“Biz gençlerimizi seviyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Çelik şunları söyledi: “En büyük yatırımın aydınlık yarınlarımız olan gençlerimizin çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. O yüzden de Şehzadeler’in kalbinde mimarisiyle, teknolojisiyle, altyapısıyla şehrin en güzel gençlik merkezi ve Millet Kütüphanesi hizmeti verecek olan bu eserin temelini bugün atıyoruz. Allah sağlık ve afiyet içerisinde tamamlayıp açılışında da bulunmayı nasip etsin. Şehzadeler Belediyesi olarak dur durak bilmiyoruz. Yağmurlu bir gün, rahmet var, bereket var. Ne yağmur ne fırtına ne kış bugüne kadar bizi yolumuzdan alıkoymadı. Bir taraftan Türkiye’nin ve Manisa’nın en büyük ve şehrin 50 yıllık hayali olan kentsel dönüşüm projesini hayata geçiyoruz, irili ufaklı sayısız eserimizi hayata geçiriyoruz. Durmak yol yola devam diyoruz. Allah sağlık ve afiyet versin, daha çok çalışalım daha çok hizmet edelim arzusundayız.”
Başkan Çelik’in konuşmasının ardından Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da yapılan eserin önemli bir hizmet olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Manisa İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan tarafından yaptırılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.
Yaklaşık 16 milyon TL’ye mal olacak eserin bir yıl içinde yüklenici firma tarafından bitirilerek teslim edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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