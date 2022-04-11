Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “Ünilig Ayak Tenisi” Türkiye Şampiyonası müsabakaları Kula'da başladı. 5 gün sürecek olan şampiyonada ülke genelindeki 17 üniversiteden toplam 39 takım ve 214 öğrenci ter dökecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “Ünilig Ayak Tenisi” Türkiye Şampiyonası müsabakaları Manisa'nın Kula ilçesinde başladı. Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyelerinin katıldığı seremoni ile başlayan şampiyonada ülke genelindeki 17 üniversiteden erkek, kız ve karışık takım olarak toplamda 39 takım ve 214 öğrenci şampiyon olmak için ter dökecek. Kula Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyona 15 Nisan günü sona erecek, şampiyon olan takım ve öğrencilere kupa töreni düzenlenecek.

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