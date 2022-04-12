Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunda iftar yemeğine katılan 42 yaşındaki kadının evi yandı.

Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsüm Akıncı (42), komşularının daveti üzerine iftar yemeğindeyken evinden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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