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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma sokak sağlıklaştırma ve peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor

İHA

Soma sokak sağlıklaştırma ve peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor

Soma Belediyesi ilçenin estetik ve düzenli görünümü için sokak sağlıklaştırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.
Soma Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalışmaları yürütürken, diğer taraftan da fiziki çalışmaları sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde cadde, sokak, meydan ve yeşil alanlarda sokak sağlıklaştırma ve peyzaj çalışmalarına devam ediliyor.
Çalışmaları yakından takip eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup çalışmaların ilçe estetiğinin göz önünde bulundurularak yürütüldüğünü belirterek, “Tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve konforlu hale gelmesi adına yoğun bir tempoyla çalışılmaktadır. Ekiplerimizin desteği ile yürüttüğümüz çalışmalarımız ile birlikte ilçemizin cadde, meydan, sokak ve yeşil alanlarında estetik bir doku ile bütünlük sağlanacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemiz için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. İlçemizin görünümünü daha da güzelleştirmeye, iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda güzel görünen, estetik ve yaşanılabilir bir Soma’ya sahip olup refah ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğiz" dedi.

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