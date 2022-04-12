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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın bir sözünü daha hayata geçirdi

İHA

Turgutlu Belediyesi, Çepnibektaş Mahallesinde vatandaşların çok amaçlı olarak kullanabilecekleri alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, söz konusu alanın tapusunu ve anahtarını Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan'a bizzat teslim etti.

Başkan Akın bir sözünü daha hayata geçirdi

Turgutlu Belediyesi, Çepnibektaş Mahallesinde vatandaşların çok amaçlı olarak kullanabilecekleri alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, söz konusu alanın tapusunu ve anahtarını Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan’a bizzat teslim etti.
Çepnibektaş Mahallesinde vatandaşa ait iki katlı binadan oluşan 1447 metrekarelik alanın kamulaştırması Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, mahalle sakinlerinin çok amaçlı olarak kullanabilecekleri söz konusu alanın tapusu ve anahtarını Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan’a teslim etti.
Göreve geldiği günden bu yana Turgutlu halkının hiçbir malını satmayan Başkan Çetin Akın, altıncı kamulaştırmayı da yaparak belediyeye yeni bir alan daha kazandırmış oldu. Turgutlu Belediyesi tarafından 2020 yılında Mustafa Kemal Mahallesinde, Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi projesinin temelinin atıldığı 2052 metrekarelik alanda, 2021 yılında Cuma Pazarı projesi alanında, 2022 yılında ise Çepnidere, Derbent ve Musacalı mahallelerinde kamulaştırma yapıldı. Son olarak Çepnibektaş Mahallesinde 1447 metrekarelik alanın kamulaştırılması gerçekleştirildi.

“Verdiğimiz sözleri bir bir yerine gerçekleştiriyoruz”
Çepnibektaş Mahallesinde yapılan kamulaştırma hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Çepnibektaş Mahallemize gururla geldik. Verdiğimiz sözler vardı, o sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Çepnibektaş’a da bir sözümüz vardı. Sizlerin ihtiyacını karşılayacak olan hem cem yapabilecek olduğunuz hem de düğün yemeklerinizi, eğlencelerinizi, asker uğurlamalarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir yere ihtiyacınız vardı. Biz de yaptığımız çalışmalar neticesinde şu anda bulunduğumuz yerle ilgili muhtarımız, ‘burası bizim işimizi görür, mahalle sakinlerimizin dertlerine çare olur’ dedi. Biz de sağ olsun yerimizin sahibiyle görüştük. O da fedakarlık yaptı ‘benim de köyüme bir hizmet olsun’ istedi. Dolayısıyla da uzun süren bir tapu sürecinden sonra tapumuzu aldık. Turgutlu Belediyesi, parasını vererek Çepnibektaş Mahallemizde hissenin dörtte biri olan 1447 metrekare alanın kamulaştırmasını yaptı. İki katlı bir binamız var. İçerisinde bahçe düzenlemesini de yaptıktan sonra çok amaçlı kullanılabilecek çok güzel bir alan oldu. Söz verdiğimiz gibi Turgutlu Belediyesine ait hiçbir yeri satmadan kamulaştırmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız 6’ncı kamulaştırma. İnşallah diğer mahallelerimizin de ihtiyaçlarını karşılayacakları yerleri bulup parasını ödeyerek belediyemize ve dolayısıyla mahalle halkımıza kazandırmış olacağız. Kamulaştırmamız Çepnibektaş Mahallemize İnşallah hayırlı olur” dedi.

“Halkçı başkan yaparsa en iyisini, en güzelini yapar”
Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, Başkan Çetin Akın’a teşekkür ederek “Turgutlu Belediyemizin halkçı başkanı Sayın Çetin Akın yaparsa en iyisini, en güzelini yapar. Aylar önce bize söz vermişti. Sözünü yerine getirdi. Belediye Başkanımız yalnızca böyle bir tesis için değil, her konuda, her sıkıntıda sürekli bizim yanımızda. Halkçı başkanımıza ve Turgutlu Belediyesinin çok değerli çalışanlarına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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