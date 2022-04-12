NAR Projesi, Manisalı kadın muhtarlara anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırladığı ‘Kadına Şiddete Karşı İletişim ProjesiNAR’ çerçevesinde kadın mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin Hollanda İnsan Hakları Programı desteği ile yürüttüğü ‘NAR Kadın Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi’ çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde toplantı düzenlendi. Encümen Salonu’nda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, AB ve Hollanda Proje Koordinatörü Reyhan Şenay ve Manisa merkezdeki kadın mahalle muhtarları katıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 20192021 yılları arasında yaptığı anket çalışmaları ve taramalara göre göre NAR projesinin şekillendiğini belirten Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, İzmirManisa ve Muğla’da mahalle buluşmaları gerçekleştireceklerini söyledi. Manisa’da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kadın mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şenay, şiddet mağduru kadınların neler yapması ve nerelere başvuru yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirmede bulunarak, kadın muhtarlara çağrıda bulundu. Şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı ve kadınları güçlendirmeyi amaçlayan proje çerçevesinde belgesel, kamu spotu, gazete haberleri gibi içeriklerin üretildiğini belirten Şenay, ‘Şiddeti Haber Ver’ ve ‘Mahallemizi Şiddete Kapattık’ sloganları ile kadına karşı şiddetin dönüşümü için yazılı ve görsel medya çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu da Başkan Cengiz Ergün’ün kadına karşı şiddetle mücadele konusuna hassasiyetle yaklaştığını ve Manisa’da yapılacak çalışmalara Büyükşehir Belediyesinin tam destek vereceğini belirttiler. Toplantının ardından yapılan bilgilendirmede 3031 Mayıs tarihlerinde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde iki pilot mahallede şiddetin önlenmesine yönelik olarak Nar Mahalle Buluşmalarının yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

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