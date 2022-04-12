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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

İHA

Manisa Büyükşehir Encümen ve Meclis İhtisas Komisyon Üyeleri seçildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde 1 yıl süreyle görev alacak 5 meclis üyesinin belirlenmesi ve İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde 1 yıl süreyle görev alacak 5 meclis üyesinin belirlenmesi, gizli oylama ile gerçekleştirildi. Oylama sonucunda encümen üyeleri şu isimlerden oluştu: Muammer İner, Hikmet Çalışkan, Gürkan Koyuncu, Nedim Güner, Nurullah Akgün.

İhtisas Komisyon Üyeleri belirlendi
Mecliste ayrıca İhtisas Komisyonları Üye seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda komisyonlar şu isimlerden oluştu: "İmar Komisyonu: Dilşat Ulaş, Atilla Efendioğlu, Hüseyin Gündoğan, Mehmet Palabıyık, Yücel Kaşıkçı, Koray Kaplan, Halis Özcan. Plan ve Bütçe Komisyonu: Gürkan Koyuncu, Ahmet Tonguç, Ali Sezer, Hüseyin Yılmaz, Tanıl Sevenler, Bülent Mersinli, Mehmet Yavuz. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu: Mürşit Gedizli, Fedayi Kozan, Selman Keresteci, Mehmet Güzgülü, Bilgehan Noyan, Lütfi Akdağ, Mehmet Oruç. Trafik ve Ulaşım Komisyonu: Gürhan Erdem, Salih Tekeli, Asim Daban, Murat Maan, İbrahim Aydın, Bülent Mersinli, Hasan Aydır. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Nurullah Akgün, Salih Tekeli, Mustafa Çamzeybek, Doğan Ensevri, Ünal Kıykaç, Halil Koç, Hüseyin Baysal. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Nurullah Ertaş, Cemal Gürmen, Arif Alkan, Hikmet Çalışkan, Muammer İner, Fehmi Gülen, İlhami Dinçer. AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: İlhan Türe, Cemal Gürmen, Asim Daban, Semih Adıgüzel, Ahmet Yılmaz, Yenal Yıldırım, Gökhan Köse. Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu: Aysun Yıldırım, Nurullah Akgün, Ahmet Esen, Şerafettin Yüncüoğlu, Fatma Aslan, Fehmi Gülen, Mehmet Yavuz. Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Tuncay Özel, Tanju Yelken, Gürhan Erdem, İbrahim Kara, Mustafa Uygun, Halil Koç, Mustafa Ali Kındıroğlu. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu: Nedim Güner, M.Ercan Bilgiç, Sedat Gül, Ramazan Gürcan, Murat Maan, Yenal Yıldırım, Ulvi Murat Tunca. Turizm Tanıtım ve Sanat Komisyonu: Nedim Güner, Mehmet Uyğun, Sedat Gül, İbrahim Kilimci, Hayati İmrenlerli, Ali Çelemen, Ömer Geriter. Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Uyğun, Tanju Yelken, Mustafa Çamzeybek, Ahmet Yılmaz, Semih Adıgüzel, Yenal Yıldırım, Çetin Çavdarlı. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu: İlhan Türe, Mehmet Uyğun, Mustafa Çamzeybek, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Yenal Yıldırım, Çetin Çavdarlı."

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