Salihli’de 'Ben Olsaydım' temalı çalıştay

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakamlık tarafından ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde “Ben Olsaydım” temalı 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Salihli’deki kurum amirleri ile esnaf ve vatandaşlar gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşmak amacı ile katılımcıların geniş tutulduğu çalıştayda uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmeler “Ben Olsaydım” teması altında ele alındı. Programda konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan bağımlılıkla mücadelede yapılan çalıştayların önemli olduğunu kurumlar ve STK temsilcileri ile birlikte bağımlılıkla mücadele için güç birliği içerisinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Salihli İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç ise “Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Genelgesi 14.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu genelgede uyuşturucu alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi hedeflenmişti ve genelge ile bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu oluşturulmuştu. Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu toplantı kararları doğrultusunda bugüne kadar illerimizde bir çok faaliyet gerçekleştirildi. Görev Bende, En iyi narkotik polisi anne projeleri bunlardan sadece ikisidir. Bu yapılacak olan çalıştayların temel amacı. Tüm il ve ilçelerde alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, il/ilçe/ülke geneline yönelik sorun ve çözüm önerilerinin ortaya konması, 2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alacak faaliyetlerin temelini oluşturacak çıktıların elde edilmesidir”

Salihli Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştaya, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

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