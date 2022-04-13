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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 56 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

İHA

Manisa’da 56 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, hakkında 56 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 56 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan T.K (52) göz altına alındı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.K, işlemlerin ardından tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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