Manisa FK'lı Ahmet Yiğit'e milli davet

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Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız, U14 Milli Takımının Hollanda’da yapacağı hazırlık kampına davet edildi.

U14 Milli Takımının 1012 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hollanda’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Ahmet Yiğit Yıldız, U14 Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen isimler arasında yer aldı. Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ahmet Yiğit’e A Milli Takımımıza giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.

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