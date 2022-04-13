Salihli Belediyespor’un 'Play-Out' maçı tarihi belli oldu

BAL 9. Bölge 2.Grup'ta mücadele veren Salihli Belediyespor, lige tutunmak için 17 Nisan Pazar Günü Karaköyspor FK ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2.Grup antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetiminde mücadele veren Salihli Belediyespor, grubu 5.sırada tamamladı. Yerel sıralamada 2.sırada bulunan yeşilbeyazlı ekip, önümüzdeki sezonda BAL’da mücadele edebilmek için playout maçı oynayacak.



Kuralar çekildi

Manisa Bölgesel Amatör lig playout kura çekimi 8 Eylül Stadı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Yapılan kura çekimi sonucunda maç programı şöyle oluştu:

Birinci maç 17 Nisan 2022 tarihinde Karaköyspor FK Salihli Belediyespor ile Turgutlu 7 Eylül Stadında saat 15.00 'da oynanacak.

İkinci maç ise 24 Nisan 2022 tarihinde Bieksper Hacırahmanlıspor Alaşehir Belediyespor ile saat 15.00'da Manisa Mümin Özkasap Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Playout maçında Salihli Belediyespor ve Bieksper Hacırahmanlıspor BAL’a tutunmak, Karaköyspor FK ve Alaşehir Belediyespor ise BAL’a çıkmak için mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.