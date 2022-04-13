Turgutlu Belediyesinden kırsal mahallelere yeni spor alanları

Turgutlu Belediyesi, spor kenti olma yolunda başladığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan ilçe genelindeki mevcut halı sahaların yenileme ve bakım çalışmaları sürerken, diğer yandan kente yeni halı sahalar kazandırılıyor.

Kent genelinde spor alanlarının artırılması için birçok önemli projeyi hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde yeni spor alanları oluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akçapınar Mahallesinde başlattığı halı saha yenileme çalışmalarında çim zeminli futbol sahası ile birlikte soyunma odası ve diğer bölümler inşa etti. Yakuplar Mahallesinde ise halı saha yapım çalışmalarına başlandı. Halı sahanın yanı sıra soyunma odası ve diğer bölümlerin bulunacağı alan Yakuplar Mahallesine kazandırılmış olacak.

Turgutlu’yu spor kenti haline dönüştürmek adına çalışmaları bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “İlçemizde modern spor alanları kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Akçapınar ve Yakuplar mahallelerimizde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yeni halı sahaları yaparak gençlerimizin ve her yaştan hemşehrilerimizin sporla tanışması ve kendilerini geliştirmesine destek sağlayacağız” dedi.

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