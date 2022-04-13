Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü etabının startını verdi (2)

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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KULA'YA YENİ MODEL SPOR LİSESİ MÜJDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün, memleketi Manisa'da düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 4'üncü Etap programının ardından Manisa ve Kula protokolleriyle kısa bir görüşme yaptı. Bakan Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok ile yaptığı görüşmede, geçen hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 'Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü' töreninde açıklanan 20 kentte yaptırılacak yeni model Spor Liseleri'nden birinin Kula'ya kazandırılacağını söyledi. (DHA)Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-04-13 18:32:15



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