Alaşehir Belediyesi hizmetlerine vatandaşlardan teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından Örnekköy Mahallesi’nde kilit parke, döşeme, meydan düzenlemesi, soğuk asfalt çalışmaları yürütülürken; Horzumsazdere Mahallesi’nde de 10 bin metrekare kilit parke döşeme, yol açma çalışmaları yapıldı. Ayrıca belediye ekipleri Işıklar Mahallesi’nde 14 bin metrekare kilit parke döşemesi ve park düzenlemesi ve Uluderbent Mahallesi’nde büz döşeme çalışmaları ile yol açma çalışmaları yaptı. Delemenler Mahalle’sinde menfez çalışmaları yapan ekipler, Göbekli Mahalle’sinde yol tesviye çalışmaları, Osmaniye Mahalle’sinde de düğün salonunun etrafına kilit parke döşeme çalışmaları ve düğün salonunun etrafına tel çit çekildi. İstasyon Mahalle’sinde engelli vatandaşların araçları için park alanı düzenlemesi yapan ekipler, Bülent Ecevit Meydanı'nın tabela montajı da yaparak çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Öte yandan Alaşehir Belediyesi tarafından çöp konteynerlerinin tamir ve bakımları da yapıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür eden Işıklar Mahalle sakinlerinden Müjgan Özbay, "Belediye başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve muhtarımız Sadık Demir’e teşekkür ederiz, onların katkılarıyla mahallemiz çok güzelleşti. Çocuklarımızın oynaması için oyun alanımız yoktu, çocuklarımız için oyun alanları yapıldı. Yollarımız çok kötüydü, özellikle yaz mevsiminde çok sıkıntı yaşıyorduk, evlerimiz toz toprak içinde kalıyordu. Kışın yağmur çamur aşırı derecede bizi etkiliyordu. Ama şu anda yollarımız geniş düzenli, çocuklarımızın oynayabileceği şekle geldi. Oyun parkımız var, mahallemiz çok değişti, çok güzel oldu" dedi.

Örnekköy Mahalle sakinlerinden Tuğba Arık ise "Bugüne kadar hiç hizmet yoktu. Ne taşımız ne köprümüz vardı. Sayenizde her şey çok güzel oldu. Köprümüz yoktu, bebek arabamı dahi kullanamadım. Şu an Allah’a şükür Ahmet başkanın sayesinde var" dedi.

Yürütülen hizmetleri arttırarak devam edeceklerini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Vatandaşa hizmet parolasıyla göreve geldik, geldiğimiz günden bu yana aralıksız olarak hizmetlerimiz adım adım devam ediyor, aynı hız, aynı tempo ve her gün artan şevkle hizmetlerimiz devam edecek, diyerek, bir vatandaşın yetmiş yıldır hizmet alamıyorduk sözü üzerine 72 yıl beni beklemişsiniz, biz 72 yıl sonra hizmetleri getiriyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.