Somaspor'da hasret bitti

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalarak Play-Off yarışında geriye düşen Somaspor, özlemine erteleme sınavında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor deplasmanında son verdi. Rakibini Osman'ın tek golüyle deviren siyah-beyazlı ekip son 4 haftaya 52 puanla 9'uncu sırada girdi. Somaspor, Etimesgut Bld, Ankaraspor, 1461 Trabzon (D) ve İnegölspor maçlarıyla sezonu tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-04-14 12:25:15



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