Başkan Kayda, Salihlili muhtarları iftar sofrasında ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhtarlarla iftar sofrasında bir araya gelerek 102 mahalle muhtarıyla sürekli olarak iletişimde olduklarını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına iftar sofrasında ağırladı. İftar yemeği programında konuşan Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, muhtarlara her zaman destek olan ve dernek binası kazandıran Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, katkılarından ve iftar programından dolayı muhtarlar adına teşekkür etti. Belediye Başkanı Zeki Kayda “Salihli’de görev yapan muhtarlarımızla güzel hizmetlere imzamızı attık. Salihli'mize muhtarlarımızla birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Salihli Belediyesi olarak 102 mahalle muhtarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Mahallelerimizde yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ramazan’ın bereketi hep birlikte yaşanır. Sizlerle bir arada olmak için düzenlediğimiz iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarından dolayı değerli muhtarlarımıza ve kıymetli eşlerine teşekkür ediyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sizlerle birlikte bu yolu yürümekten çok mutluyum. Şimdiden sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Muhtarlar ile Ramazan ayında iftar programında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da, “Muhtarlar, kamu kurumları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi yapmaktadır. Bu anlamda, işlerin yürütülmesi ve sonuca ulaşmasında emekleri çoktur. Bu birliktelik her zaman sürecektir ve muhtarlara verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Sizlerin ve değerli eşlerinizin Ramazan ayını tebrik eder şimdiden bayramınızı kutlarım” dedi.

İftar programı, Belediye NeyKaval Eğitmeni Yalçın Kutkaya’nın ney dinletisi ve İlçe Müftüsü Karakelebek tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, muhtarlar ve eşleri ile belediye daire müdürleri katıldı.

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