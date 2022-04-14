Sendika başkanlarından Başkan Ergün’e övgü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Hamit Aydın ve Türkiye KamuSen'e bağlı sendikaların şube başkanlarını makamında konuk etti. “Manisa Yıllar Boyunca Sizleri Konuşacak” sözleriyle Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takdirle karşılayan sendika başkanları, Başkan Ergün’e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Türkiye KamuSen İl Temsilcisi ve Türk EğitimSen Manisa Şube Başkanı Hamit Aydın, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, Türk BüroSen Manisa Şube Başkanı Ahmet Ağır, Türk Yerel HizmetSen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen, Türk Diyanet VakıfSen Manisa Şube Başkanı İbrahim Durgut, Türk HaberSen Manisa Şube Başkanı Serkan Bezciler, Türk Kültür SanatSen Manisa Şube Başkanı Selma Seğmen, Türk Tarım OrmanSen Manisa Şube Başkanı Ali Tekin, Türk İmarSen Manisa Şube Başkanı Serdar Aksu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da yer aldı. Başkan Ergün’e çiçek ve saat hediye eden Türkiye KamuSen İl Temsilcisi Hamit Aydın, Türkiye KamuSen'e bağlı sendikaların şube başkanlarını tek tek tanıttı.



Çalışmalarında kolaylıklar diledi

Şube başkanlarına sendika çalışmalarında kolaylıklar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hayata geçirdiği proje ve yatırımlar hakkında konuklarına bilgiler verdi. Başkan Ergün’ün konuşmasının ardından söz alan sendika başkanları da, “Manisa yıllar boyunca sizleri konuşacak ”ifadeleriyle çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti.

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