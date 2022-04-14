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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor altyapısıyla dikkat çekiyor

İHA

Turgutluspor altyapısıyla dikkat çekiyor

Kurulduğu günden bu yana altyapıya verdiği önemle bilinen TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da altyapısından yeni yetenekleri Türk futboluna armağan etmeye devam ediyor.
Geçen sezon altyapıdan çıkan Okan Erdik’in ardından bu sezon da Ekrem Okkay, Süleyman Faruk Direk, Berkant Kanık, Mehmet Emir Pekdikmen ve Mert Önal gibi genç oyuncular hem A Takım kadrosunda yer almaya hem de oynamaya başladı.
Altyapıya büyük önem verdiklerini belirten Turgutluspor Genel Kaptanı Fahrettin Solmaz, “İlk olarak şunu belirteyim, Turgutluspor altyapısı bir okul, akademi. Sadece iyi futbolcu yetiştirmek değil aynı zamanda iyi insan, topluma yararlı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. A takıma çıkan gençlerimizi görüyorsunuz, hiçbir şımarma esamesi yok. Sadece futbol konusunda değil her konuda eğitim veriyoruz. Biz kulüp olarak altyapıya önem veren bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Altyapımız bizim geleceğimiz. Altyapımıza büyük önem veriyoruz. Oradan çıkacak her çocuk hem Turgutlu’yu hem de Turgutluspor’u temsil edecek. Ayrıca Turgutluspor’umuzun bu sayede geleceği garanti altına alınmış olacak. Onun için üretmeye ve yeni yıldızlar Türk futboluna armağan etmeye devam edeceğiz. Altyapıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

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