Babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşını yaraladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk babasının tüfeğiyle oynarken tüfeğin birden ateş alması sonucu 16 yaşındaki arkadaşını karnından vurarak yaraladı.

Olay Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.I. (16) ile H.T. (14), H.T.'nin babası A.T.'ye ait evde bulundukları sırada H.T. babasının av tüfeğini buldu. H.T. tüfeğin boş olduğunu düşünerek tetiğe basmasıyla beraber tüfek patladı. Tüfekten çıkan saçmalar arkadaşı C.I.'nın karın bölgesine isabet ederken, sesi duyan ev halkı durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.I., Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan C.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan olay sonrası karakola götürülen H.T., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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