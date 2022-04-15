Başkan Çelik Skate Park şantiyesinde incelemelerde bulundu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2. Anafartalar Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönümlük bir alanda yapımına başlanan Skate Park projesini yerinde inceledi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kaykay ve paten sporcularına da hitap edecek bir park yapmak için harekete geçen Şehzadeler Belediyesi, 2. Anafartalar Mahallesi’nde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda, parkın yapımına başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Bilal Demir ile birlikte şantiyeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve teknik ekiplerden bilgi aldı.



Eylül ayında bitirilmesi planlanıyor

Skate Park projesinde modüler skate park rampaları, fıtness alanı, çocuk oyun alanı, yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yollarının yer aldığını belirten Başkan Çelik “Çocuklarımızın oyun oynayabileceği, gençlerimizin kaykay ve paten yapabilecekleri, yetişkinlerin spor yapıp dinlenebilecekleri güzel bir parkı şehrimize kazandırmış olacağız. Maliyetimiz 3 milyon 100 bin TL. Bunun 2 milyon TL’lik kısmı gençlerimize verdiği sözün gereği olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız, hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından karşılandı. Bu vesile ile Sayın Bakanımıza bir kez daha hemşehrilerimiz ve gençlerimiz adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Parkımızı eylül ayı gibi tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin” dedi.

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