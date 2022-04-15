Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği seyircisiz oynama cezasıyla sarsıldı. PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe geçen hafta iç sahada 1-0 kazanılan Ergene Velimeşespor maçının son bölümünde futbolcular arasında yaşanan kavgada taraftarın neden olduğu saha olayları yüzünden 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, kırmızı-siyahlılara kötü ve çirkin tezahürat yüzünden ise ihtar verdi. Üst üste Sakaryaspor ve Etimesgut Belediyespor deplasmanlarının ardından evinde sezonun son iç saha maçına 1 Mayıs'ta Serik Belediyespor önünde çıkacak Turgutlu, bu önemli sınavda taraftarından yoksun olacak. Turgutluspor'da Ergene Velimeşespor mücadelesinin son bölümünde kırmızı kart gören Berkant, PFDK'dan 3, Recep ise 1 maç ceza aldı. Serhat da sarı kart cezası nedeniyle bu hafta lider Sakaryaspor'a karşı görev yapamayacak. Aynı maçta yaşanan olaylarda Velimeşeli futbolculara da 6 maça kadar ceza kesildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2022-04-15 11:12:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.