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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar

İHA

Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Manisa'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 parça halinde toplam 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 34 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 parça halinde toplam 3 kilo 23 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin TL ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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