14 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken arkadaşını vurdu

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da H.T. (14) adlı erkek çocuğu, babası Ahmet T.'ye (37) ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynadığı sırada arkadaşı Celal Ismık'ı (16) karnından vurdu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Ismık'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, gece yarısı Kırkağaç ilçesi Bostancı Mahallesi'nde Ahmet T.'nin evinde meydana geldi. H.T. ve arkadaşı Celal Ismık, evde bulundukları sırada av tüfeğiyle oynamaya başladı. İddiaya göre, H.T., boş olduğunu düşündüğü, babasının ruhsatsız tüfeğini arkadaşına doğrulttu ve tetiğe dokundu. Yaklaşık 1 metre mesafeden karın bölgesinden vurulan Ismık, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan evdekilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Celal Ismık, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. H.T. ise jandarma karakoluna götürülürken, ruhsatsız av tüfeğine el koyuldu. Kimlik tespit işlemlerinin ardından ifadesi alınan H.T., serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN

2022-04-15 13:41:27



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