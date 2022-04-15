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Ünilig Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi 3 sporcu ve 1 antrenörle geldiler, Türkiye şampiyonu oldular

İHA

Ünilig Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi 3 sporcu ve 1 antrenörle geldiler, Türkiye şampiyonu oldular

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Ünilig Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. 3 sporcu ve 1 antrenör ile şampiyonaya katılan İstanbul Gedik Üniversitesi, erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi. Müsabaka sonunda 3 kategoride şampiyon olan takım ve sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları verildi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve beş gün süren Ünilig Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen şampiyonada ülke genelindeki 17 üniversiteden toplam 39 takım ve 214 öğrenci ter döktü. Ege Bölgesi'nin en donanımlı spor tesislerinden biri olan Kula Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada kadınlar kategorisinde Aksaray Üniversitesi, erkekler kategorisinde İstanbul Gedik Üniversitesi ve 3'lü karışık mix kategorisinde de Amasya Üniversitesi, Türkiye 1.'si oldu. Sadece 3 erkek sporcu ve 1 antrenör ile şampiyonaya katılan İstanbul Gedik Üniversitesi, rakiplerinin tamamını mağlup ederek, erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyonanın sona ermesinin ardından dereceye giren takım ve sporculara Kula Kaymakamı Kemal Duru, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur tarafından madalya ve kupalar verildi.
Şampiyonanın ödül töreninde konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Bakan Kasapoğlu'nun memleketinde Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gençleri, renkli görüntülere sahne olan performanslarından dolayı kutlayan Kaymakam Duru, "Kadim ilçemiz Kula'da bir Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmak, yine gençlere inanan, gençlerimizin devletimizi yücelteceğine inanan ve gençlerimizin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketinde bir turnuvaya ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu etti. İnşallah rabbim sizlere nice başarılar göstersin. Biz millet olarak gençlerimizle her zaman övünen, bekamızı sağlayacak olan, devletimizi yüceltecek olan, toplumumuzu daha müreffeh hale getirecek olan sizlersiniz. Bizler gençlerimize çok güveniyoruz. İnşallah her alanda başarınız daim olsun, madalyalarınız eksik olmasın. İnşallah Kula'mızdan bir turizm elçisi olarak da ailenize, yakınlarınıza ve çevrenize bahsedersiniz. Gezme fırsatı buldunuz ve buna ilişkin Kula'da yaygın bir deyim vardır; 'Kula, nasip olmaz her kula' deriz biz. Siz gençlerimize nasip oldu, yolunuz, bahtınız, kaderiniz açık olsun, bundan sonraki yaşamınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur ise, "Bugün Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Manisa Kula'da 6.'sını düzenlemiş olduğumuz Ünilig Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı tamamlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Buraya 17 üniversiteden yaklaşık 214 sporcu katıldı. 5 gün boyunca müsabakalar devam etti. Bugün finalleri ile sonuçlandırdık. Harika bir atmosfer vardı. Kula Kaymakamımız Kemal Duru başta olmak üzere protokol üyelerimiz ve tüm Kula bize sahip çıktı. Çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bundan sonra da burada devamını getirmek isteriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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