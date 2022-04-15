Turgutlu’da 23 Nisan coşkusu çocuk şenliği ile yaşanacak

Turgutlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı “Çocuk Şenliği” ile kutlayacak.

Her fırsatta çocukların yüzünü güldüren etkinliklere imza atan Turgutlu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. “Çocuk Şenliği” çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin ilki Balon Korteji ile başlayacak. Kutlamalar, Neşeli Sahne isimli gösterilerle devam edecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği, saat 13.00’da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na kadar sürecek olan Balon Korteji ile başlayacak. Neşeli Sahne programı ise saat 14.00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşecek.

Çocuk Şenliği etkinliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku içerisinde kutlanacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Turgutlu Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz Çocuk Şenliği ile pandemi dolayısıyla iki yıldır kutlayamadığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek olan bu bayramı Turgutlu’muza yakışır bir şekilde kutlayacak, çocuklarımızın mutluluklarını paylaşacağız. Çocuk Şenliğimize çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

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