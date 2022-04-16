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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'nin iftarına yoğun katılım

İHA

AK Parti'nin iftarına yoğun katılım

AK Parti Selendi İlçe Yönetim Kurulu tarafından Demokrasi Meydanında verilen iftara yoğun katılım oldu. İftarda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Türkiye’nin artık dünyada süper güçleri bile bir araya getiren bir ülke haline geldiğini söyledi.
Selendi Demokrasi Meydanı’nda ezan sesiyle birlikte oruçlarını açan vatandaşlar iftarı düzenleyen teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Yemeğin ardından AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, ilçeye yapılan yatırımlardan bahsederek, "İlçemize iki bin kişilik cirit sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, halı sahalar, depremden dolayı yıkılan Rahmanlar okulunun yapımı ve buna benzer bir çok hizmetler yaptık. Yapılacak daha çok hizmetlerimiz olacak yeterki sizler bizlere güç vermeye, destek olamaya devam edin. Bizler sizler için varız." dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın ve MHP'li Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, "Selendi’ye ilk geldiğimizde üzülürdüm ilçe olmasına rağmen köy hüviyetinde bir beldemiz gibiydi, biz geldikten sonra belediye başkanımızla birlikte bir çok hizmetleri yaptık. Selendi’ye bunları kazandırırken de Türkiye’nin tam bağımsızlık yolunda da yerli ve milli sanayimiz güçlendirdik, dışa bağımlı olan savunma sanayimizde de başarılı olduk. Selendi'mizden ve Manisa’mızdan hizmetler verdik üretimler yaptık. 2 yıl boyunca pandemi nedeniyle bütün dünya içine kapanırken biz ülke olarak üretim yapan, ihracat yapan yıldızı parlayan bir ülke haline geldik. Biz bunları cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Cumhur İttifakının desteğiyle başardık. Bizlerin bu birlikteliğini bozmak isteyenler var, bu birlikteliğimiz çekemeyenler var. İstikrarımızı bozmaya çalışanlara inat üretmeye ve çalışmaya devam ettik, etmeye de devam edeceğiz. Sizlere minnettarız. 20 yıldır sizlerin desteğiyle hizmet ediyoruz. Millete efendi olmaya gelmedik, millete hizmet etmeye geldik. Siz emin olun siz rahat olun. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız seçtiğimizde hem dünyanın hem bölgenin küresel aktörlerinden biri olacağız. Artık dünyada süper güçleri bile bir araya getiren ülke haline geldik." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı makamında ziyaret eden Milletvekili İsmail Bilen, İl Başkanı Salih Hızlı ve beraberindekiler daha sonra mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelerek istişarelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı sevgisi
AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftara katılan 7 çocuk annesi, yürüme zorluğu çeken 80 yaşındaki Ayşe Karagöz'ü görerek yanına giden AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen yaşlı kadına sarılarak bir süre sohbet etti. Ayşe Karagöz, "Ben sizlerin hatırı için buradayım. Recep Tayyip Erdoğan için buradayım. Ona minnetarız. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde rahat ve huzur içinde yaşıyoruz. Ayağım sakat sakat buraya geldim. Burası bana huzur veriyor, güven veriyor, sizleri çok seviyoruz. Rabbim sizlerin yardımcısı olsun." dedi.
İftar programına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Kadın Kolları Manisa İl Başkanı Aynil Yavaş, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Belediye eski başkanı Mürsel Uçan, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Tokkaş, MHP Selendi Kadın Kolları Başkanı Adile Akçan, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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