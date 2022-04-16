'Hademe ressam'ın hayali sergi açmak



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da 31 yıldır hademe olarak çalışan Ramazan Gizlenen'in (53) tesadüfen keşfettiği resim hobisi, zamanla tutkuya dönüştü. Resim alanında eğitim almadan kendini geliştiren Gizlenen'in, yağlı boya ve ahşap yakma tekniği kullanarak yaptığı resimler ilgi görüyor. Gizlenen'in en büyük hayali ise resimlerini sergileyerek, sanatseverlerle buluşturmak.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Gizlenen, hademe olarak görev yaptığı Hacıhaliller Mahallesi'ndeki okulda ana sınıfını boyamaya gelen bir ressam ile tanıştı. Çizimlerden etkilenen Gizlenen, sohbet ettiği ressamın da kendisini desteklemesiyle yağlı boya resim yapmaya başladı. Kısa sürede hobisi tutkuya dönüşen Gizlenen, 26 yıldır farklı tekniklerle resim yapıyor.

Resim alanında eğitim almadan yağlı boya, akrilik boya ve ahşap yakma tekniğinde kendini geliştiren Gizlenen'in çizimleri ilgi görüyor. Gizlenen, tanınmış kişilerin portre resimlerinin yanı sıra kentin doğal mimarisi ve hayvanları da tablolarına yansıttığı sanatıyla dikkat çekiyor. Gizlenen, resimlerini sergileyerek sanatseverlerle buluşturmak istiyor.

'HİÇBİR EĞİTİM ALMADAN KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

Öğrenmenin yaşının olmadığını ve ilerleyen yaşına rağmen sürekli kendini geliştirdiğini dile getiren Ramazan Gizlenen, "Hiçbir eğitim almadan kendimi sürekli geliştirdim. Yağlı boya tekniği, akrilik boya tekniği ve son olarak ahşap yakma tekniğine geçtim. Manisa'da tek başıma sergi açmayı düşünüyorum. En büyük hayalim hobilerimi geliştirmek ve bundan dolayı çok mutluyum. Resimlerimde manzara ve portre çiziyorum. Ara sırada hayal gücümü kullanarak çiziyorum. Eskisinden daha iyiyim. Öğrenecek çok şeyim var. Her çalıştığım okulda, resim öğretmenlerimizin de fikrini alırım. Yakın çevrem ve öğretmenler ilk çizime başladığım günden bu yana resimlerimde gelişme olduğunu söylüyor. Kendimi bu konuda daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Bugüne kadar 100'ü aşkın eser yaptım. Şu an elimde 30 eser var. Resimleri 60'a tamamlayınca Manisa'da sergi açmayı düşünüyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Bilgi almak ve öğrenmek güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-04-16 12:04:57



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