Yunusemre'de kitap günleri başlıyor

Yunusemre Kitap Günleri günü başlıyor. Magnesia AVM arkasında kurulan stantlarda 60 yayın evinin kitapları 18 Nisan1 Mayıs tarihleri arasında Manisalı okuyucular ile buluşacak, 30 yazar imza günü düzenleyecek.

Sosyal ve kültürel belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekleyen Yunusemre Belediyesi, kitapseverleri mutlu etti. Belediye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yunusemre Kitap Günleri başlıyor. Magnesia AVM arkasında kurulan stantlarda kitaplar 18 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında meraklılarını bekleyecek. Yunusemre Kitap Günleri’ne 60 yayınevi katılırken; Kahraman Tazeoğlu ve Sinan Yağmur gibi 30 yazar, okuyucuları ile imza günlerinde buluşacak. Organizasyonda stantlar, 10.00 21.00 saatleri arasında açık olacak. Düzenlenen kitap günlerine tüm Manisalıları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Okuyan Yunusemre için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde hizmete açtığımız kütüphanelerimiz ile kitapseverlere önemli imkânlar sunduk. Kütüphaneye ulaşamayan vatandaşlarımız için de gezici kütüphane hizmeti ile önemli bir eksikliği giderdik. Bu çalışmalarımızı Yunusemre Kitap Günleri ile taçlandırıyoruz. 18 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kitap günlerine tüm halkımızı davet ediyorum.”

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