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Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu; 1500 dekar alan zarar gördü

DHA

Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu; 1500 dekar alan zarar gördü


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da etkili olan don, 'kuru üzümün başkenti' olarak bilinen Saruhanlı ilçesinde bağlara zarar verdi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, 1500 dekar alanda yüzde 60'a varan bir zararın olduğunu söyledi.
Saruhanlı´da perşembe ve cuma gecesi etkili olan don, bağlarda zarara neden oldu. 110 bin dekar bağ alanı bulunan ilçenin Dilek ve Tirkeş mahallelerinde, bağların hemen hemen tümü dondan etkilendi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bağlarda zarar tespit çalışmaları başlatıldı.
İki mahallede 1500 dekar alanda yüzde 60'a varan bir zarar yaşandığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, ilçemizde 2 dereceye kadar düşen sıcaklıklar bağlarda don yaşanmasına neden oldu. Bu sabah saatlerinde de hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi hasar verdi. Saruhanlı bu yıl yine sıkıntılı başladı. Şu anda ilçemizde 1000 ile 1500 dekar alanda yüzde 60'a varan bir don zararı mevcut. Bu da rekoltemizi etkileyecek. Geçen yıl yaşadığımız don olaylarının ardından 35 bin tona yakın rekolte almıştık. Bu yıl da yine aynı rakamları bekliyoruz. Geçen yıl da aynı bu şekilde bir afet yaşadık. Şu anda kesin bir şey söyleyemeyiz, çünkü ilerleyen günlerde don olaylarının artacağını tahmin ediyoruz" dedi.
'MUTLAKA TARSİM SİGORTASI YAPILMALI'
Çiftçilere mağduriyet yaşamamaları noktasında sigorta yaptırmaları çağrısında bulunan Aydoğan Okur, "Önümüzdeki günlerde TARSİM'in çalışmasıyla kesin raporumuzu alırız. Bağlar kesime başlandığında çiftçilerimize 'TARSİM sigortası yaptırın' diyoruz. Devlet nasıl olsa bunun yüzde 50'sini ödüyor. Sadece bağ ürününde değil, tek dikimlik ürünlerde de mutlaka TARSİM sigortası yapılmalı. Doğa olayları her geçen gün artıyor. Bu noktada da sigortanın önemi artıyor" ifadelerini kullandı.
Dilek Mahallesi'nde 35 dönüm bağ bulunan Canan Karlıgülük (42) ise "Şu an bizim mahallede 700 ile 900 dönüm arasında bir zarar mevcut. Henüz sezonun başındayım ve 25 bin TL'lik masraf yaptım. TARSİM yetkililerini zarar tespiti için bekliyorum" diye konuştu.
(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-04-16 15:35:22

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