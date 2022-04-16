Bu kapıya gelen ne aç kalıyor ne de susuz Kapıya astığı yazıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş, Ramazan ayı dolayısıyla kapısına astığı yazıyla ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuyor.

Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde yaşayan Yasin Ayhan, evlerinin kapısına astığı, "Aç isen, susuz isen kapıyı çal" yazısıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kapıyı çalan vatandaşlara 3 ekmek, 3 kilogram süt ve kıyma ikram edilirken, ihtiyaç sahiplerine olan desteğin Ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi.

Hayırsever Yasin Ayhan, Ayhan ailesi olarak Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine destek olma kararı aldıklarını söyledi. Yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini belirten Ayhan, "Bu yardımlaşma fikrimiz ben ve oğullarım arasında görüşüldü ve hayata geçirdik. Bizler evlerimizde yemeklerimi yiyoruz fakat birileri bu mübarek günlerde ekonomik anlamda zorluk çekiyor. Bizler de gücümüz yettiğince ihtiyaç sahiplerine destek olmak istedik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Günlük gıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar da Ayhan ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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