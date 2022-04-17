Manisa FK Play-Off'u zora soktu

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Altınordu'ya 1-0 yenilerek şansını zora soktu. Maçın başında topu ağlarında gören siyah-beyazlılar girdiği pozisyonları değerlendiremezken, teknik direktör Turgay Altay, "Kazanmayı hak etmedik" dedi.

Geriye düştükten sonra oyunu çeviremediklerini anlatan Altay, "3-4 tane net gol pozisyonumuz vardı. Belki bir tanesini gole çevirebilseydik maç farklı bir yere gidebilirdi. Kazanmayı hak etmedik. Çok önemli bir seri yakalamıştık. Bu serinin sonunda da Play-Off için umutlarımızı taze tutacaktık. Ben hiç bir zaman mazeret üreten bir teknik adam değilim. Önümüzdeki 5 maçı kazanıp, Play-Off'a gitmek istiyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-04-17 10:32:23



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