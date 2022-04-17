Somaspor - Etimesgut Belediyespor: 1-2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xx), Haydar Avcı (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (x) Eray Korkmaz (xx) (Dk. 88 Serkan Ömüray), Oğuzhan (xxx), Atamer (x) (Dk. 70 Emirhan x), Özcan (xx), Onur (x), Yılmaz (xx), Mustafa Şengül (x), Eray Pazar (x) (Dk. 71 Orkun Ahmet x), Ali (xx) (Dk. 70 Mücahit x), Osman (x) (Dk. 46 Celal Emir x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xx) İsmail (xxx), Berk (xx) (Dk. 59 Maksut x), Oktay (xx), Mehmet Sıddık (xxx) (Dk. 86 Ömer), Sezer (xxx), Burak (xx) (Dk. 59 Halil x), Medeni (xxx), Turan (xxxx) (Dk. 85 Ahmet Karadayı), Yağız Suat (xx) (Dk. 46 Muhammet x), Erdi (xx)

GOLLER: Dk. 40 ve Dk. 74 Turan (Etimesgut Bld), Dk. 65 Oğuzhan (Somaspor)

SARI KARTLAR: Turan, Berk (Etimesgut Bld), Onur, Oğuzhan (Somaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde erteleme sınavında Bayburt Özel İdarespor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Somaspor, evinde Etimesgut Belediyespor'a direnemedi: 1-2. Soma Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 40 ve 74'üncü dakikalarda Turan'la bulduğu gollere ev sahibi yalnız 65'inci dakikada Oğuzhan'la yanıt verebildi.

Bu sonuçla Somaspor 52 puanda kalıp son 3 hafta öncesi Play-Off yarışında havlu attı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2022-04-17 17:18:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.