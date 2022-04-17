Gördes - Akhisar karayolunda ihale süreci tamamlandı

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Akhisar ilçesini bağlayan ve uzun yıllardır gerek ihaleyi alan firmaların iflas etmesi gerekse de kamulaştırmalarda yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü düzenlemesi yapılamayan yol için ihale süreci tamamlandı. Yolun tamamlanmaması nedeniyle tepkili olan vatandaşların yanına giden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, yol yapımı için ihalenin tamamlandığı müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

Manisa'nın Gördes ile Akhisar ilçelerini bağlayan en önemli karayolunda ihale süreci tamamlandı. Uzun yıllardır bölge halkı tarafından beklenen ve dar olması nedeniyle sıklıkla kazaların yaşandığı yolun ihale müjdesini de Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol verdi. İhalenin tamamlanmaması nedeniyle yol üzerinde tepki gösteren vatandaşların yanına giden Başkan Akyol, müjdeli haberi vatandaşlarla paylaştı.

Yolun 60 yıldır tamamlanmadığı nedeniyle tepkilerin bulunduğunu söyleyen Başkan Akyol, "Bir defa ben geçmişi yargılamak için söylemiyorum. 2009 yılında göreve geldiğimizde önceliğimizden birisi Gördes Akhisar yoluydu. Bölge müdürlüğümüze gittiğimizde Gördes Akhisar yolu projesinin olmadığını öğrendik. Bütün çalışmalarımızı yol projesinin yapımı için uğraştık.2014 yılında yolun projesi yapıldı. 2015 yılında bu yolun ihalesini gerçekleştirildi. Yine aynı yıl içerisinde yolun temeli atıldı. Ancak orman izinleri alınmadığı ve kamulaştırma çalışmaları tamamlanmadığı için yol yapılamadı. Üç tane firma iflas etti. Burada bizim kabahatimiz yok. 20172018'den sonra yolun tasfiye sürecinin başlatılmasını istedik. Tasfiye süreci iki yıl sürdü. Süreç tamamlandığında 2021 yılı 8 Nisan da bu yolun ihalesi yapıldı. Yine burada idareye itiraz süreçleri var. Kamu İhale Kurumuna da itiraz süreçleri var. Dolayısıyla Kamu İhale Kurumu mahkeme süreci de var. Sonuç olarak demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Gördes Akhisar yolu ihalesine 85 tane firma girdi. Bir tanesine veriliyor, diğerlerinin de itiraz hakkı saklı tutuluyor. Bu süreç devam etti. Bugüne kadar milletvekillerimiz ile kaymakamlarımız ve ilçe başkanlarımız ile birlikte bakanımıza, genel müdürlüğümüze ve bölge müdürlüğümüzle hepsiyle görüştük ve süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından Balkan Akyol, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile canlı konferans bağlantısı yaptı. Vatandaşlarla beraber ihaleyi alan firma ile sözleşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı haberini birinci ağızdan alan Başkan Akyol, müjdeyi vatandaşlarla paylaştı.

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