Yunusemre’nin AB projesi ön elemeyi geçti

Yunusemre Belediyesi’nin Türkiye'de “İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” ile İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına sunduğu projesi ilk aşamayı başarıyla geçerek tam başvuru yapmaya hak kazandı.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Yunusemre ile yaşanabilir bir dünya bırakma bilinciyle hareket eden Yunusemre Belediyesi, doğal kaynakları, kültürel mirası ve ekosistemi bir bütün olarak korumak; kentin iklim değişikliğine uyum konusunda dayanıklılığını arttırmak amacıyla proje çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ilan edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen, “Türkiye'de İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi” ile açılan İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına sunduğu proje, ilk aşamayı başarıyla geçerek tam başvuru yapmaya hak kazandı. Projede İklim değişikliğine uyum, çevre, doğal kaynaklar ve koruma, geri dönüşüm, yenilebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kırsal kalkınma, teknolojinin tarımsal faaliyetlere entegrasyonu, kültürel mirasın korunması konularında çeşitli çalışmalar yer alıyor.

Projenin ana temasında iklim değişikliği etkilerinden en çok etkilenen sektörlerden tarım konusu işlenirken; topraksız tarım ve hibrit (güneş ve rüzgar) yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak akıllı çilek serası pilot uygulaması gerçekleştirilecek. Proje ile seranın su ihtiyacı için Yuntdağı’nda binlerce yıldır yer alan yağmur suyu göletlerinden sağlanarak kültürel mirasın korunması sağlanacak, akıllı seraya entegre bir bölüm eklenerek yenilenebilir enerji kaynaklarıyla günbalı pekmezi üretilecek.

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