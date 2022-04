Üreticinin biyoteknik mücadelesine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kiraz üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğine karşı 541 üreticiye, toplamda 975 dekar alanda kullanılacak olan 29 bin 808 adet tuzak verildi.

Temel belediyecilik hizmetleriyle takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal hizmetlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla da üreticileri yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı damızlık koç, agril örtü ve gübre dağıtımıyla Manisalı üreticiye umut olan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de kanadı noktalı sirke sineğine karşı başlattığı mücadeleyle üreticiye destek oldu. Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde 541 üreticiye sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişelerin dağıtımı yapıldı. Salihli’de yapılan programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı, şube müdürleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Kanadı noktalı sirke sineğinin, kirazda kalitenin düşmesine neden olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, Gördes, Demirci ve Selendi ilçemizde geçen yıl 50 bin şişe elma sirkesi dağıtımı gerçekleştirmiştik. Sahada uygulama sonuçlarının olumlu olduğunu sirkeyle mücadele edilebildiğini görücünce talepler arttı. 8 ilçe için 100 bin şişe alımını gerçekleştirdik. Kanalı noktalı sirke sineği son yıllarda ülkemize musallat olmuş bir zararlı. Kirazda, özellikle ciddi ekonomik kayıplara neden oluyor. İhracatta sıkıntılar çıkartıyor. Doğal elma sirkesi cezbedici tuzak olarak kullanılıyor. Her ağaca bir tane tuzak asılıyor. Yaklaşık 100 bin ağaca, 100 bin şişe asımı yapılacak. İlaçsız bu zararlıyla mücadele edilmiş olacak” dedi.

Manisa’nın önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Büyükşehir Belediyemizle artarak devam eden projelerimiz var. Bugün, kanadı noktalı sirke sineği dediğimiz bir zararlı için kimyasal mücadeleye alternatif olarak mücadele yöntemini içeren beyaz sirke dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede üreticilerimiz kimyasal kullanmadan meyve bahçelerinde bulunan kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele edebilecekler. Manisa’da tarımla yapılan her proje sahada değer buluyor. Bu projelerde kalıntıyla mücadele bizim elimizi güçlendiren projeler. Büyükşehir’imizin desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Sirke sineği ile mücadelenin kendilerine ekonomik kazanç sağlayacağını söyleyen Bahçecik Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen, destek sağlayanlara teşekkür etti.

Kirazın ihracat ürünü olduğunu söyleyen Allahdiyen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Önal, “Bizim ihracat ürünümüz kirazımız var. Son yıllarda kanadı noktalı sirke sineği ürünlerimize zarar veriyor. Her sene, sirke asarak ürünlerimizi bu zararlıdan korumaya çalışıyoruz. Bu sene de Cengiz başkanımız sirkeleri bize göndermiş. Cengiz başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Salihli ilçesinde yapılan dağıtım programının ardından Kırsal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Şadan Aslay ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ve Yunusemre ilçelerindeki üreticilere de kanadı noktalı sirke sineğine karşı, elma sirkeli pet şişeleri dağıtıldı.

