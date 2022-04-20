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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi arazi yollarını konfora kavuşturdu

İHA

Turgutlu Belediyesi arazi yollarını konfora kavuşturdu

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı yolları açarak çiftçilerin ve üreticilerin arazilere ulaşımını kolaylaştırdı.
Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde arazi yolları üzerinde çalışmalarını tamamladı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan hasat dönemi öncesinde kırsal mahallelerde çiftçilerin ve üreticilerin arazi yollarını düzenlemek amacıyla çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Güney, Dağyeniköy, İzzettin, Sinirli, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Irlamaz, Yayla, Ayvacık ve Temrek Mahallelerinde arazi yollarını kullananların güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşımları sağlandı. Ekipler, önümüzdeki günlerde yeni arazi yolu açma ve düzenleme çalışmalarına devam edecek.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve arazi yollarını kullanan vatandaşlarımızı memnun edecek çalışmalarımızı aksatmadan hayata geçiriyor, güvenli ulaşımlarını sağlıyoruz. Tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı tüm yollarda düzenleme ve yol açma çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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