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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki eğitimin dönüşümü Salihli'yi güçlendirecek

İHA

Mesleki eğitimin dönüşümü Salihli'yi güçlendirecek

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) çerçevesinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Mesleki Eğitim Dönüşüyor Salihli Güçleniyor” projesi Manisa’nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul MTAL’de hayata geçirilirken proje içerisinde Nedim Uysal Ardışıl Sistemler Atölyesi ve Zafer Garaj Tasarım ve Prototipleme Atölyesi açıldı.
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkıda bulunduğu proje çerçevesinde Nedim Uysal Ardışıl Sistemler Atölyesinde Salihli Borsa İstanbul MTAL Elektrik Bölümü öğrencileri öğrenci deney masalarını tamamen kendileri kablolayarak, gerçek bir fabrika simülasyonunda çalışma fırsatı buldu. Bununla birlikte piyasada bulunan malzemelerle çalışarak mezuniyet sonrası aranan eleman olma yolunda ilerleyen öğrenciler, atölye ile başta Salihli OSB olmak üzere çevre OSB’lerde ihtiyaç duyulan, fabrika otomasyon sistemlerini bilen kalifiye bireyler olarak yetiştirilecek.
Zafer Garaj Tasarım ve Prototipleme Atölyesi ise tasarımların ürüne dönüşmesine katkı sunacak 3 boyutlu yazıcılar ve öğrencilerin zihinsel gelişimlerine ve ilgilerine katkı sunacak gömülü sistem yazılım geliştirme eğitim setleri ile donatıldı. Atölyede öğrenciler ve öğretmenler robotikkodlama eğitimleri, gömülü sistem yazılım eğitimi, masaüstü CNC eğitimi ve 3D yazıcı kullanma eğitimi aldı. Salihli Borsa İstanbul MTAL öğrencileri aldıkları eğitimler neticesinde 3D yazıcılardan tasarımlarını çizmeye ve çıktılarını almaya başladı ve tasarladıkları robot kolların yazılım ve montajlarını gerçekleştirdi.
Salihli OSB’de faaliyet gösteren farklı işletmelerle gerçekleştirilen protokoller gereği proje çerçevesinde açılan atölyelerde eğitim gören öğrencilerin mezuniyetleri sonrası istihdamlarının gerçekleştirileceği öğrenilirken, istihdamların gerçekleşmesi ile kalkınma ajanslarının 20222023 teması olan 'Genç İstihdamı'na da katkı sağlanacağı bildirildi.
Proje içinde 2022 yılı mayıs ayı sonunda robotik yarışmaları içeren “1. Tekno Sardes Salihli” yarışmasının düzenleneceği ve yarışma ile Manisa'da YENEP ve MEGDEP destekleri ile kurulan atölyelerde öğrenim gören gençlerin bir yandan çalışmalarını sergileyebilecekleri, yarışacakları öğrenilirken proje sayesinde de çok sayıda yeni arkadaşlıkların kurulması hedefleniyor.

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