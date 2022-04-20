Küle dönen evde bulunan ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden olurken, küle dönen evde jandarma tarafından bulunan ziynet eşyaları ev sahibine teslim edildi.

Yangın Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan S.E.'ye ait evde çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Büyük kısmı yanan ev, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında küle dönen evde arama yapan jandarma ekipleri, ev sahibi S.E.'ye ait ziynet eşyalarını buldu. Jandarma ekipleri ziynet eşyalarını ev sahibi S.E.'ye teslim etti. Ev sahibi S.E., jandarma ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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