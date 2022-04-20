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Manisa’da ‘İki Gözümün İstanbul’u’ ortaoyunu izleyiciden tam not aldı

İHA

Manisa’da ‘İki Gözümün İstanbul’u’ ortaoyunu izleyiciden tam not aldı

Yunusemre Belediyesi Geleneksel Türk Tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Kavuklu, Pişekar, Tuzsuz Deli Bekir, orta oyunuyla izleyicisiyle buluştu.
Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, Ramazan ayında yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda Sabri Sür’ün yazdığı, Yonca Gezgin’in yönettiği “İki Gözümün İstanbul”u isimli ortaoyununun prömiyeri yapıldı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel Türk Tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Kavuklu, Pişekar, Tuzsuz Deli Bekir, orta oyunuyla izleyicisiyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun oldukça keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı. Gösterinin sonunda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibini tebrik ederek “Bol neşe ve kahkaha ile hayatın yorucu ve stresli anlarından arındırarak yüzümüzü güldüren tüm oyunculara emekleri için teşekkür ederim. Belediyemizin yapmış olduğu kültürel etkinliklere bir yenisini daha eklemiş olduk. Güzel bir tiyatro ekibi kurduk. Manisa’nın en güzel salonunu onlara tahsis ettik. Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, değerli ekibiyle beraber çok güzel oyunları ortaya koyuyor. Her geçen gün daha ileriye gidecek, Türkiye’ye örnek bir tiyatro ekibi olacak. Buna inanıyorum. Başta Sanat Yönetmenimiz Yonca hocamızı, oyun yazarımızı, oyuncu grubumuzu, Kültür Müdürümüzü, oyunun müziklerini hazırlayan, ses ve ışıklarını yöneten, afişlerini tasarlayan tamamı belediye çalışanımız olan tüm mesai arkadaşlarımı kutlarım. Emeklerinize sağlık” dedi.

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