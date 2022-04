Manisa FK - Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Balıkesirspor’u 30 mağlup etti. Müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Balıkesirspor'u 30 mağlup etti. Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, playoff için son topa kadar mücadele edeceklerini belirtirken, Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise her hafta kaybeden hoca olarak basın toplantısına çıkmaktan mutlu olmadığını söyledi.



Altay: "Kaygısı olmayan takıma karşı oynamak her zaman zordur"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, ligde düşmesi kesinleşmiş bir takıma karşı oynamanın çok zor olduğunun altını çizerek, "Bütün maçların ilk yarılarında gerçekten çok üstün bir performans sergileyen bir takım karşısında oynadık. Ligde oynadıkları son 6 haftanın 3'ünde ilk golü atarak öne geçti bu takım. Çok sayıda pozisyonlara girerek belki kazanabilecekleri maçları kaybettiler. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. İnsanüstü performansla kendi kalitelerine ve bireysel yeteneklerine göre bir takım oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu arada bu özverilerinden dolayı Balıkesirspor'u tebrik ediyorum. Bizim tarafa gelecek olursak, gerçekten bu tip maçları oynamak hem psikolojisini kaldırmak hem de taktiksel oyun disiplinini sağlamak kolay değil. Bir şekilde ikinci yarı özellikle oyunu daha domine ederek topu hızla sağdan sola çevirerek rakip alanda boşluklar bulmaya çalıştık. Sonucunda da bugün maçın kendi adına çok önemli performanslarından birini sergileyen Taha'nın kazandırdığı penaltı ile 10 öne geçtik. Zaten Balıkesir takımı da sonrasında ilk golü yedikten sonra maçın son 30 dakikasında ligin en fazla gol yiyen takımı ve maçı kazanmasını bildik. Hem takımımı hem Balıkesir takımını mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.



"Son topa kadar mücadele edeceğiz"

Geçtiğimiz hafta önemli bir 3 puan kaybettiklerinin altını çizen Altay açıklamasını şöyle tamamladı: "Bizim tarafa gelecek olursak geçen hafta çok önemli 3 puan kaybettik. Hedeflediğimiz playoff bir nebze de olsa sekteye uğradı. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim ama puan olarak son ana kadar son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği hem de kulüp kültürü bunu gerektiriyor. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor deplasmanı var. Öyle bir döneme girdik ki ihtiyacı olanların puanları artık almaya çalıştığı ve aldığı gerçekten hem atmosferiyle hem bireysel oyuncu kalitesiyle iyi bir takım fakat biz de iyi bir takımız. Bu maç için gerekli hazırlıkları yapıp o maçı da kazandıktan sonra puan sırlamasındaki yerimizi gözden geçirdikten sonra devamını önümüzdeki hafta yeniden konuşuruz."



Bulak: "Kaybeden takımın hocası olarak gelmekten mutlu olmuyorum"

Her hafta basın açıklamasına kaybeden takımın hocası olarak çıkmanın kendisini de üzdüğünü belirterek konuşmasına başlayan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Herkesin kadrosu geniş, takviyesi iyi. 30 kişilik kadrolar seçilmiş kadrolar. Bizde maalesef kendi elimizde bulunan oyuncularımızla oynuyoruz. Dolayısıyla oyunu çok da bozmadan kendimizi mutlu ve huzurlu edecek bir oyun anlayışımız var. Bundan büyük keyif alıyoruz ama değişiklikleri yapmaya kalktığımız zaman bu sefer kadromuz zayıflamış oluyor. Rakipler değişiklik yaptığında hep kadrolarına katkı sağlayan oyuncularla oynarken biz maalesef çok da katkı sağlamayan oyuncularla oynuyoruz. Oyun sıfır sıfır giderken iki pozisyonumuz var. Hele Peter'in karşı karşıya pozisyonunda 10 öne geçsek maç çok farklı olacak. Zor pozisyon mu? Değil ama oyuncu acemi olunca, daha 18 yaşında olunca böyle kaçırıyorsunuz. Penaltıya takıldım. Geçen hafta aynı şekilde penaltı, bu hafta yine aynı penaltı. Göğüsten mi, el mi? Bilemiyorum. Penaltının yapılışı da, atılışı da bana göre faul. Maalesef bazı oyuncularımız oyuna girdikten sonra kendilerini konsantre bir şekilde giremiyorlar. İyi oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Rakip takımın seyircileri bağırıyordu, 'Düşen takım Balıkesir mi, biz mi?' diye. Doğru, o derece canlı oynadık ama maalesef bir penaltı, ayağımızdaki topu rakibe verdik, diğeri önünü açtı ve gol yedik. Basit basit hatalarla gol yiyoruz. Çok da öğrenilecek şeyler değil bunlar öğretmeye çalışıyoruz ama bunlar yetenek meselesi. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadele adına kutluyorum. Hakem arkadaşlar da iyi maç yönetti sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

